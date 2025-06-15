Niğde'de Tır ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Ölü

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Niğde'de, tır ile çarpışan motosikletin Afganistan uyruklu sürücüsü Z.Ö. hayatını kaybetti. Kaza, Adana-Ulukışla kara yolu Bereke köyü yakınlarında gerçekleşti.

Niğde'de, tır ile çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 68 ABT 646 plakalı tır, Adana- Ulukışla kara yolu Bereke köyü yakınlarında Afganistan uyruklu Z.Ö'nün kullandığı plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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