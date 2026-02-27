Haberler

Niğde'de TIR'a Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Güncelleme:
Niğde'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Cemil Burak Toker (24), kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Toker'in cansız bedeni, morga kaldırıldı.

TIR sürücüsünün ifadesini alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
