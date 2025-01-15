Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

Niğde'de Tarla Faresi ile Mücadele İçin Zehirli Buğday Temin Edilebilecek

Niğde'de Tarla Faresi ile Mücadele İçin Zehirli Buğday Temin Edilebilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresinin ekili alanlara zarar vermesi üzerine çiftçilere zehirli buğday temin etme duyurusu yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri arazilerini kontrol etmeye ve mücadele yapmaya çağırdı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde tarla faresiyle mücadele kapsamında çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edebilecekleri bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler arazide yaptığı kontrollerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kar yağışının olmaması nedeniyle tarla faresinin ekili alanlara zarar verdiğini tespit etti.

Üreticileri arazilerini kontrol ederek tarla faresinin yoğun olduğu bölgelerde mücadele yapması konusunda uyaran ekipler, çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden zehirli buğday temin edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
img

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ilk isteği belli oldu
img

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı
img

Kayıp gençten acı haber! Sabah inşaata gelenler ipte asılı halde buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.