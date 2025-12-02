Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 32 sikke, 10 obje ve 42 eski eser ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Niğde'nin Altunhisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altunhisar ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 32 sikke, 10 obje ve 42 eski eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
