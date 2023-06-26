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Niğde'de sulama borusu patladı: Ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi

Niğde'de sulama borusu patladı: Ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi

Güncel Haberler

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sulama borusunun patlaması sonucu ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi. Patlama sonucu mahalledeki iki ev, bahçe ve yollarda su baskınları yaşandı. Çamardı Belediyesi ekipleri, mahallede temizlik çalışması başlattı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sulama borusunun patlaması sonucu ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi.

Maden Mahallesi Yenibağlar mevkisinden geçen Çamardı Ören Göleti Sulama Kooperatifi'ne ait suluma borusu patladı.

Patlama sonucu mahalledeki iki ev, bahçe ve yollarda su baskınları yaşandı.

Çamardı Belediyesi ekipleri, mahallede temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Şerbetçi - Güncel

Çamardı Niğde Güncel Haberler

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