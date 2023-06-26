Niğde'de sulama borusu patladı: Ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sulama borusunun patlaması sonucu ev, bahçe ve yollarda hasar meydana geldi. Patlama sonucu mahalledeki iki ev, bahçe ve yollarda su baskınları yaşandı. Çamardı Belediyesi ekipleri, mahallede temizlik çalışması başlattı.