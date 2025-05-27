Niğde'de Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Toplantısı

Niğde'de Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Toplantısı
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Niğde'de Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen İl Su Kurulu Toplantısı'nda su kaynaklarının etkin kullanımı, iklim değişikliği ve yeraltı suyu kullanımı konuları ele alındı.

Niğde'de İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, paydaş kurumlarla su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin etkileri, tarımsal sulamada yeraltı suyu kullanımının önemi konuları görüşüldü.

Vali Çelik, yaptığı konuşmada, kentin mevcut su durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, özellikle yeraltı sularının korunması ve verimli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından su yönetimi, su verimliliği planları ve içme suyu güvenliği gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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