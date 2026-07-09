Niğde'de silahlı kavganın zanlısı kaçarken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı

Niğde'de bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı, olay yerinden kaçmaya çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Nar Mahallesi'nde, Niğde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S, pompalı tüfekle O.K'ye ateş açtı.

Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerindeki ormanlık alanda saklandığı belirlenen C.S, kaçmaya çalıştığı sırada yolun karşısına geçerken sürücüsü öğrenilemeyen 42 YR 055 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.