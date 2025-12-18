Haberler

Niğde'de iki grup arasında silahlı kavga; 2 yaralı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan R.A. ve C.Ö. yaralandı. Olay sırasında kargaşa içinde kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, R.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

NİĞDE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde çıktı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kalabalıktan kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan R.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
