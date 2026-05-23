Niğde'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde 16 yaşındaki Gökdeniz D., husumetli olduğu komşusu Samet Akçar'ı tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı.

Şeyhler köyünde Gökdeniz D. (16) ile aralarında husumet bulunan komşusu Samet Akçar (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Gökdeniz D, Akçar'ı tabancayla başından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akçar, buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli Gökdeniz D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
