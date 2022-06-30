Niğde'de şiddetli sağanak; dereler taştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de şiddetli sağanak; dereler taştı

Demirören Haber Ajansı - Adnan Çelebi - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde'de şiddetli sağanak; dereler taştı

NİĞDE'de şiddetli sağanak ardından derelerin taştı.

NİĞDE'de şiddetli sağanak ardından derelerin taştı. Sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Merkeze bağlı Dündarlı Kasabası'nda saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Taşkınla birlikte meydana gelen sel, kırsal bölgedeki bazı evlere ve tarım arazilerine zarar verdi. Bir vatandaşın bahçesindeki otomobili, sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalananan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı. Kesin hasar tespitinin, sularının çekilince yapılacağı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Güncel

Dündarlı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title