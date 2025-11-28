Niğde'de şehitlerin isimleri okulda açılan zeka oyunları ve etüt sınıflarına verildi

Niğde'de Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Halit Ergüven ve Jandarma Er Yusuf Bozkurt'un isimleri, Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi'nde açılan zeka oyunları ve etüt sınıflarında yaşatılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce hizmete alınan zeka oyunları ve etüt sınıflarının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversitenin de şehit ismi taşıdığını anımsatan Uslu, Şehit Ömer Halisdemir'in ismini taşımaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Uslu, üniversitede sadece araştırma, geliştirme faaliyetlerinin olmadığını kaydetti.

Toplumsal katkı faaliyetlerinde de öncü olmayı düşündüklerini belirten Uslu, "Yaklaşık 20'den fazla etüt merkezi ve zeka oyunları sınıfları gibi sınıflar yapmışız. Ben bundan dolayı bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da şehrimizde beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de emeği geçenlere teşekkür ederek, şehit isimlerinin yaşatılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından sınıfların açılışı yapıldı.