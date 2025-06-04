Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de Sahte İçki Operasyonu: 2 Tutuklama
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Niğde'de düzenlenen sahte içki operasyonunda, 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda 68 litre sahte içki, 45 litre etil alkol ve çok sayıda alkol yapım kiti ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki satışını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 68 litre ve 47 şişe sahte içki, 45 litre etil alkol, 64 alkol yapım kiti ve 160 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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