Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı
Niğde'de düzenlenen operasyonla ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.
Niğde'de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel