Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Niğde'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında merkeze bağlı Edikli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.