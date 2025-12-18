Haberler

Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de jandarma ekipleri, ruhsatsız silahlarla mücadele çerçevesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde ruhsatsız tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında merkeze bağlı Edikli beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
