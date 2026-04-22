Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemerhisar beldesinde yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 55 fişek ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.