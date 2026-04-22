Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemerhisar beldesinde yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 55 fişek ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan