Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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Niğde'nin Kiledere beldesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 163 fişek ele geçirildi.

Niğde'de merkeze bağlı Kiledere beldesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Kiledere beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 163 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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