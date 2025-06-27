Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de merkeze bağlı Kiledere beldesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Kiledere beldesinde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 163 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.