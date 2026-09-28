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Niğde'de restoranın mutfağındaki yangını itfaiye söndürdü, mutfak zarar gördü

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Niğde'de restoranın mutfağındaki yangını itfaiye söndürdü, mutfak zarar gördü
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Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi; itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak zarar gördü.

Niğde'de bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

İtfaye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, mutfak zarar gördü.

Kaynak: AA
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