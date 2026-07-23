Haberler

Niğde'de elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı

Niğde'de elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Düzenli Şehir Huzurlu Trafik' projesi kapsamında elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. 18 yaş altı çocuklara güvenli sürüş kuralları anlatılarak broşür dağıtıldı.

Niğde'de polis ekiplerince elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Düzenli Şehir Huzurlu Trafik" projesi kapsamında elektrikli motosiklet ve bisiklet kullanımı hakkında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 18 yaş altı çocuklara güvenli sürüş kuralları anlatılarak, konuya ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ayrıca ekipler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 18 yaş altı çocuklara yönelik düzenlenen basketbol, voleybol ve jimnastik kurslarına katılan gençlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muharrem Temel
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Fatih Portakal ifade verdi: Ahbap başlarına bela oldu

Fatih Portakal ifade verdi
Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: 'Keyfim Yerinde'

Survivor Nagihan zorlu süreci geride bıraktı: "Keyfim Yerinde"
22 yaşındaki aşçının şüpheli ölümü! Galata’daki otelin terasından düştü

22 yaşındaki aşçının sır ölümü! Çalıştığı otelin terasından düştü
Sedat Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı

Peker, kendisine küfreden şahsın vurulmasına kayıtsız kalamadı
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi