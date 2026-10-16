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Niğde'de polis 6 etkinlikte 6 bin 693 kişiye uyuşturucu konusunda bilgilendirme yaptı

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Niğde'de polis 6 etkinlikte 6 bin 693 kişiye uyuşturucu konusunda bilgilendirme yaptı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Narkotik ekipleri, 6 etkinlikte 6 bin 693 kişiye bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 6 etkinlikte, 6 bin 693 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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