Haberler

Niğde'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

M.D. (48) idaresindeki 51 LA 807 plakalı otomobil, Bor ilçesi Kızılca-Zengen yolu mevkisinde Serpil Baykal (51) yönetimindeki 51 AFK 099 plakalı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçlarda bulunan N.D, H.D. ve T.B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Baykal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı

Salah'ın ataları Trabzonlu çıktı!
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten 'çerçeve yasa' mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu

Ömer Çelik'ten 'çerçeve yasa' mesajı: Net bir irade ortaya koyuldu
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar