Niğde'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Niğde'nin Bor ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Niğde'nin Bor ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
M.D. (48) idaresindeki 51 LA 807 plakalı otomobil, Bor ilçesi Kızılca-Zengen yolu mevkisinde Serpil Baykal (51) yönetimindeki 51 AFK 099 plakalı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile araçlarda bulunan N.D, H.D. ve T.B. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Baykal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA