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Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Can İncirci hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Acıgöl Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 51 AFC 891 plakalı otomobil, Can İncirci (33) yönetimindeki 51 ADY 659 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İncirci, ambulansla kaldırıldığı Bor Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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