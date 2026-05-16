Niğde'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde meydana geldi. H.B. yönetimindeki 51 AF 252 plakalı otomobil, Alper Nevzat Cerit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Cerit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü H.B. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cerit'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

