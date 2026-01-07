Haberler

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Divarlı beldesinde H.D. (24) yönetimindeki 51 ADD 334 plakalı otomobil ile T.D'nin (34) kullandığı 50 ADG 499 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.Ç. (23), O.T.Ö. (23), E.P. (23) ve F.D. (33) yaralandı.

Ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
