Niğde'de otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Niğde'de Sazlıca TOKİ Kavşağı'nda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sazlıca TOKİ Kavşağı'nda Siirt Petrol firmasına ait yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.Ö. (33), E.G. (25) ve F.E. (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hamza Tav
