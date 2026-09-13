Niğde'de otluk alanda çıkıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
+3 sitede yayında
Güncelleme:
Niğde'de otluk alanda çıkıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Niğde'de otluk alanda çıkıp çevredeki ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, çevredeki ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı ağaçlar yandı.
Kaynak: AA