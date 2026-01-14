Haberler

Niğde'de iki ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Niğde'nin Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde buzlanma ve don nedeniyle taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildi. Diğer okullarda eğitim devam edecek.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Hıffızsaha Kurulu kararınca ilçe geneli ve köylerimizde 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer ilçe merkezi ve köy okullarımızda eğitm öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtilerek, "Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden köylerimizden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba bir gün ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir. Bunun dışında ilçemiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
