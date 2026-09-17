Niğde'de nefes borusuna mama kaçan 6 yaşındaki çocuk öldü

Niğde'de nefes borusuna mama kaçan 6 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Bor ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 6 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
Niğde'nin Bor ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 6 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde beslenme pompasıyla beslenen Y.Ç.'nin nefes borusuna mama kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA