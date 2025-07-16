Niğde'de Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Niğde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Doğucu, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
NİĞDE'de motosikletin çarptığı yaya Kazım Doğucu yaralandı.
Kaza, Paşakapı Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. M.N.B. idaresindeki 51 AEK 510 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Kazım Doğucu'ya çarptı. Ağır yaralanan Doğucu, çağırılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ / NİĞDE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel