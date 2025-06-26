Niğde'de Motosiklet Tamirhanesine Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Niğde'nin Konaklı beldesinde motosiklet tamirhanesine yönelik gerçekleştirilen tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Şüpheli Ahmet Ö. yakalandı.

NİĞDE'de Ahmet Ö.'nün (18), motosiklet tamirhanesine yönelik tüfekli saldırısında Hasan Canbaz (47) hayatını kaybetti, akrabaları Hüsmen (45) ve Batuhan Canbaz (17) ise ağır yaralandı. Kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Konaklı beldesindeki motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Ö., motosikletle geldiği iş yerine av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan Canbaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan akrabaları Hüsmen ve Batuhan Canbaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheli Ahmet Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Niğde'de motosiklet tamirhanesine yönelik tüfekli saldırıda Hasan Canbaz'ı öldüren, akrabaları Hüsmen ve Batuhan Canbaz'ı ağır yaralayan Ahmet Ö., Konaklı beldesinde saklandığı adreste jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan Ahmet Ö.'nün saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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