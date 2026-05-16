Niğde'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.
H.B. idaresindeki 51 AF 252 plakalı otomobil, Ulukışla ilçesi Kılan köyü TOKİ evleri mevkisinde Alper Nevzat Cerit'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Cerit'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, Ulukışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan