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Niğde'de Mayıs Ayında Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

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Niğde'de etkili olan yağışlı hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı. Çamardı ve Çiftlik ilçelerine bağlı yaylalar ile kentin yüksek bölgeleri beyaza büründü. Meyve ağaçlarına zarar gelmemesi için bazı üreticiler ateş yakarak koruma yöntemleri uyguladı.

Niğde'de mayıs ayında yüksek kesimler beyaza büründü

NİĞDE - Niğde'de etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Niğde'nin yüksek rakımlı kesimleri mayıs ayında beyaza büründü. Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı Yaylası, Çiftlik ilçesine bağlı Ketençimen Yaylası ile kentin yüksek kesimleri mayıs ayının ilk haftası bembeyaz oldu. Kar yağışı nedeniyle çiçek açan meyve ağaçları ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Meyvelerin soğuktan etkilenebileceğini ifade eden bazı üreticiler, kar yağışı sonrası meyve ağaçlarının soğuktan etkilenmemesi için ateş yakarak tütsüleme yöntemi ile ağaçlarını korumaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çiftlik Çamardı Niğde Tarım Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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