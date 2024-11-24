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Niğde'de Mahsur Kalan Çoban ve Hayvanları Kurtarıldı

Niğde'de Mahsur Kalan Çoban ve Hayvanları Kurtarıldı
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvanları, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvanları ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İl genelinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Altunhisar Belediyesi ekipleri, çoban ve hayvanlarını güvenli bölgeye aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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