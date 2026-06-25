Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı
Niğde Aladağlar'da tırmanış sırasında bir dağcının düşüp ayağını kırması sonucu mahsur kalan 2 yabancı uyruklu dağcı, JAK, AFAD ve sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı.
Kaletepe mevkisinde bulunan dağcıların helikopterle hastaneye götürülmesi planlanıyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan