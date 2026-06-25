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Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya ulaşıldı

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Niğde Aladağlar'da tırmanış sırasında bir dağcının düşüp ayağını kırması sonucu mahsur kalan 2 yabancı uyruklu dağcı, JAK, AFAD ve sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Niğde'de Aladağlar'da mahsur kalan yabancı uyruklu 2 dağcıya, ekiplerin 6 saat süren çalışması sonucunda ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Cımbar Vadisi Kaletepe mevkisine tırmanan yabancı uyruklu 2 dağcıdan birinin düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahsur kalan dağcılara, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaştı.

Kaletepe mevkisinde bulunan dağcıların helikopterle hastaneye götürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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