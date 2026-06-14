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Niğde Valiliğinden sağanak uyarısı

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Niğde Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Niğde Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın dere yatakları ile su baskını riski bulunan alanlardan uzak durmaları, açık alanlarda ve ağaç altlarında bulunmamaları, trafikte seyir halinde olan sürücülerimizin ise görüş mesafesinde meydana gelebilecek azalma ve yol şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları, dikkatli ve tedbirli davranmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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