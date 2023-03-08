Niğde'de köpek sürüsünün vahşi kavgası kameralara böyle yansıdı

Niğde'de onlarca sokak köpeğinin birbirine girdiği anlar büyük endişe yarattı. Köpeklerin o anları kameralar ile kayıt altına alınırken bir köpeğin de kavga esnasında yara aldığı görüldü.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

SOKAK ORTASINDA KORKU YARATTILAR

Niğde'de Altunhisar İlçe Devlet Hastanesi'nin önünde başıboş sokak köpeklerinin vahşi bir şekilde kavga ettiği anlar büyük endişe yarattı. Birçok köpek sokak ortasında birbirine girdi, arada kalan bir köpek ise yaralandı.

TEPKİ ÇEKTİ

O anlar çevredeki bir şahıs tarafından kayıt altına alınırken söz konusu video sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar su soruna bir önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.