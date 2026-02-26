Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, dün akşam saatlerinde yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığının rakımı yüksek bölgelerde sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Niğde Valiliği, yazılı açıklamasında, kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8 ila 32'nci kilometreleri ile Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56'ncı kilometreleri arasındaki kısmın kapandığını belirtti.

Karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Yolların yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.