Niğde'de kar ve tipi nedeniyle Çiftlik-Altunhisar kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Niğde'de etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çiftlik-Altunhisar kara yolunun bazı kısımları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Valilik, vatandaşların alternatif yolları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle Çiftlik-Altunhisar kara yolunun 32 ila 56. kilometreleri arasındaki kısmın 31 Aralık itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu güzergahta trafik akışının durdurulduğu belirtilen açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasına ilişkin bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

