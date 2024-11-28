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Niğde'de KADES Uygulaması Tanıtıldı

Niğde'de KADES Uygulaması Tanıtıldı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. Ekipler, kadına yönelik şiddet durumlarında yapılması gerekenler konusunda eğitim gerçekleştirdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması anlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulamasını tanıttı.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle karşılaşıldığında ya da şiddete uğrayan bir kadın görüldüğünde yapılması gerekenleri gösterdi.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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