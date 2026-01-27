Haberler

Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak sigara imalatı ve ticareti, sahte alkol ve emtia kaçakçılığı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-18 Ocak tarihlerinde kaçak sigara imalatı ve ticareti, sahte alkol ile emtia kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 761 bin 250 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 80 litre etil alkol ve 667 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

