Niğde'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında, Elmalı köyünde yapılan çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı ve 44 parça tarihi eser ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında merkeze bağlı Elmalı köyünde arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 44 parça eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan