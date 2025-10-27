Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-24 Ekim'de kültür ve tabiat varlıklarını koruma kapsamı ve yasa dışı silah taşıyanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve, iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 tarihi obje, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.