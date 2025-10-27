Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında tarihi objeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-24 Ekim'de kültür ve tabiat varlıklarını koruma kapsamı ve yasa dışı silah taşıyanlara yönelik çalışma yaptı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ve, iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 tarihi obje, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 50 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel