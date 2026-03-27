Haberler

Niğde'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Niğde İl Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etti. Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, İslam coğrafyasının selameti için mücadele edeceklerini vurguladı.

Saadet Partisi Niğde İl Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi Niğde İl Başkanı Ahmet Binici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, mazlumların gözyaşlarının zalimlerin tahtını yıkacağını söyledi.

Kudüs'ün özgürlüğü ve İslam coğrafyasının selameti için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Binici, "En alçak soykırımlardan biri Gazze'de işlenmektedir. Bebeklerin süt kokusuna barut kokusunun karıştığı, annelerin feryadının arşı titrettiği bu mübarek topraklar, bugün sözde modern dünyanın sahte insan haklarının maskesinin düştüğü yerdir. Gazze bugün sadece coğrafi bölge değil, imanın, direnişin ve topyekun insanlık onurunun son kalelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, dualar ve atılan sloganlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
