Niğde'de İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kemal Aydoğan İlkokulu'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının heyecanını birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukları bilgiyle, ahlakla ve milli değerlerle donatma sorumluluğunu hissettiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Eğitim, yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda güçlü bir toplumun da temelidir. Bu anlamda öğretmenlerimize, velilerimize ve elbette öğrencilerimize büyük görevler düşüyor. İlimizde şu anda 371 okulumuzda, toplam 70 bin 528 öğrencimiz eğitim almaktadır. Eğitim ordumuzun neferleri olan 5 bin 272 öğretmenimiz, bu kutsal görevde özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Öğrencimizle yeni döneme merhaba diyoruz. Her bir öğrencimizin başarısı, ülkemizin yarınlarına atılmış sağlam bir adımdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Özbek de ilköğretim döneminin kişilik yapısının şekillendiği, temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı dönem olduğunu ifade etti.

Öğrencileri çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirmenin önemli olduğuna dikkati çeken Özbek, "Türkiye Yüzyılı'nın güçlü bireyleri bu modelle şekillenen okullarımızda filizlenecektir. Bu yıl ilimizde ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında bütüncül gelişimin desteklenmesi projesi de bu anlayışın somut bir göstergesidir. Hedef öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerini bir bütün olarak desteklemek, onların hem bugünün hem de yarının ihtiyaçlarına cevap verecek özgüvenle sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.