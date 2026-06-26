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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama; yaralılar var

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Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor.

Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
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