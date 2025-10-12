Haberler

Niğde'de Hafif Zirai Don Bekleniyor

Niğde Valiliği, kentte yer yer hafif zirai don beklediğini duyurarak, üreticilerin gerekli önlemleri almaları gerektiğini uyardı.

Niğde Valiliğinden kentte yer yer hafif zirai don beklendiğini bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün saat 22.00'den başlayarak yarın sabah saat 10.00'a kadar kent genelinde yer yer hafif zirai don beklendiği belirtildi.

Tüm üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, "Don olayına bağlı olarak buzlanma riski de bulunduğundan, üreticilerimizin özellikle hassas ürünlerin zarar görmemesi için gerekli koruyucu önlemleri almaları önem arz etmektedir. Zirai don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler ve güncel uyarılar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan 'Zirai Don Uyarı Sistemi' ve 'Zirai Don Risk Haritaları' üzerinden takip edilebilmektedir." ifadelerine yer verildi.

