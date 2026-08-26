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Niğde'de 41 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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Niğde'de iki işletmede çalışan 41 kişi, ortak bir yemek firmasından yedikleri öğle yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Niğde'de faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işletmenin bazı çalışanlarının, bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan ilk tespitlerde, rahatsızlanan kişilerin 25 Ağustos'ta aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık birimlerimizden alınan güncel bilgilere göre, toplam 41 kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş olup genel sağlık durumları iyidir. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA
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