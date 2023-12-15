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Niğde'de Gazoz Fabrikasında Zehirlenen İşçilerden İki Kişi Tutuklandı

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Niğde'de gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin yaşamını yitirmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenen diğer iki işçinin tedavisi ayakta tamamlandı.

İKİ TUTUKLAMA

Niğde'de, dün gazoz fabrikasında su tankının temizliği sırasında kullanılan kimyasal gazdan zehirlenen 5 işçiden 2'sinin yaşamını yitirmesi üzerine, ihmali olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden işçiler Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan, bugün gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlanırken, hastanede tedavisi devam Durmuş Cebenay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenen diğer iki işçinin tedavisi ayakta tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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