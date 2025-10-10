Haberler

Niğde'de Firari Hükümlü Yakalandı

Niğde'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile yakalandı. Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
