Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp yaralayan kadını polis ikna etti

Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp camla yaralayan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E. ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından F.S'yi serbest bıraktı.

Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyen kadın da sonrasında ikna edilerek evden çıkarıldı.

Sinir krizi geçiren kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.