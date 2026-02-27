Haberler

Niğde'nin 3 ilçesi ile kent merkezine bağlı köylerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Güncelleme:
Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve 3 ilçe ile birçok köyde eğitime 27 Şubat 2026 tarihinde bir gün süreyle ara verildi. Kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçe ile kent merkezine bağlı köylerinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Niğde merkezine bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırlı, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağcaşar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli köyleri, Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

